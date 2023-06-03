الدفاع: الطيران الروسي يدك مركز قيادة أوكراني بالقرب من سيفيرسك

أعلن رئيس المركز الصحفي لمجموعة القوات الجنوبية (يوغ)، فاديم أستافيف، أن طيران المجموعة الجنوبية دكَّ مركز قيادة اللواء 81 للطائرات التابع للجيش الأوكراني في منطقة سيفيرسك.
وقال أستافييف، إن “طيران المجموعة الجنوبية من القوات الروسية ألحق الهزيمة بمركز قيادة اللواء 81 من الطائرات الجوية للقوات الأوكرانية في منطقة سيفيرسك”.
وأضاف رئيس المركز الصحفي لمجموعة القوات الجنوبية (يوغ)، أن القصف المدفعي دمر معاقل فصائل العدو في منطقتي بوغدانوفكا وكوتيلنيكي.
ولفت إلى أن أطقم قذائف الهاون ذاتية الدفع “تولبان” و”بيون” أصابت مواقع إطلاق النار للوحدات الأوكرانية في المنطقة المتنازع عليها، ومحطة تفريغ السكك الحديدية في كوراخوفو.
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وشدد أستافييف على أن “أطقم مدفعية تشكيلات المنطقة العسكرية الجنوبية دمرت مخازن ذخيرة العدو في مناطق مستوطنتي أومانسكي وبوبيدا”.
هذا وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملةً تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية مؤخراً (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيا وخيرسون).
وفي 24 فبراير/ شباط عام 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، وصف الرئيس فلاديمير بوتين الهدف منها بأنه لحماية السكان الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات.
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