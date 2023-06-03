وزير الدفاع الأمريكي: الصراع في مضيق تايوان سيكون مدمرا

قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، خلال تصريحات في منتدى شانغريلا في سنغافورة، إن الصراع في مضيق تايوان (الصين) سيكون مدمرًا، وأن الولايات المتحدة ملتزمة بالحفاظ على الاستقرار في المنطقة.

وأضاف أوستن، “الصراع في مضيق تايوان سيكون مدمرا” مؤكدا “مصممون على الحفاظ على السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان. وكذلك الحال بالنسبة لعدد متزايد من الدول في جميع أنحاء العالم”.

زادت التوترات بشأن تايوان بشكل كبير في أغسطس/آب الماضي بعد أن سافرت رئيسة مجلس النواب الأمريكي آنذاك نانسي بيلوسي إلى تايبيه على الرغم من تحذيرات بكين من مثل هذه الزيارة. وأدانت الصين رحلة بيلوسي، التي اعتبرتها بادرة دعم للانفصالية، وشنت مناورات عسكرية واسعة النطاق بالقرب من الجزيرة.

أوستن يتهم الصين بعدم الجدية في تعزيز آليات إدارة الأزمات بين جيشي البلدين

تخضع تايوان للحكم بشكل مستقل عن البر الرئيسي للصين منذ عام 1949. وتنظر بكين إلى الجزيرة على أنها مقاطعة تابعة لها، بينما تؤكد تايوان أنها دولة تتمتع بالحكم الذاتي لكنها لا تصل إلى حد إعلان الاستقلال.