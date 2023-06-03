سلطات دونيتسك: القوات الأوكرانية تقصف مدينتي غورلوفكا وماكييفكا

قصفت القوات الأوكرانية مدينتي غورليفكا وماكييفكا، بإطلاق خمس قذائف من عيار الناتو 155 ملم، وثماني قذائف من عيار 152 ملم، وفقاً للمكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية.

وقال المكتب في بيان نشر على “تلغرام”: “تم تسجيل قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية، في الاتجاهات التالية: مدينة دزيرجينسك، مدينة غورلوفكا (حي نيكيتوفسكي): تم إطلاق 8 قذائف عيار 152 وبلدة لاستوتشكينو – مدينة ماكييفكا (حي تشيرفونوجفارديسكي): أطلقت خمس قذائف من عيار 155 ملم “.

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تقع مدينة غورلوفكا على بعد 50 كيلومترًا شمال مدينة دونيتسك، وتوجد فيها مؤسسات شركة “شتيرول” المعنية بالكيماويات وتعدين الفحم، وتعد هذه المدينة واحدة من أكبر المدن في جمهورية دونيتسك الشعبية، وقبل بدء الصراع في دونباس، كان عدد سكان غورلوفكا أكثر من 250 ألف شخص.

ويذكر في هذا الصدد أن دول الناتو تستخدم بشكل متكرر خلال قصفها لمناطق دونيتسك قذائف من عيار 155 ملم، التي تم تسليمها من الناتو لأوكرانيا. كما زودت الولايات المتحدة الأمريكية كييف بمدافع هاوتزر بعيدة المدى (عيار 155 ملم) من طراز “إم 777″، وتستخدم القوات الأوكرانية هذه المدافع بكثرة لقصف المدن التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.