بوتين يعرب عن تعازيه لرئيس الوزراء الهندي في ضحايا حادث اصطدام القطارات في أوديشا -عاجل

وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، برقية تعزية إلى رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، في ضحايا حادث تصادم 3 قطارات في ولاية أوديشا شرقي الهند، الذي أسفر عن مصرع 288 شخصا وإصابة نحو 900 آخرين.
وذكر الكرملين في بيان: “بعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ببرقية تعزية إلى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بشأن العواقب المأساوية لتصادم القطارات في ولاية أوديشا”.
وقال بوتين في برقية التعزية: “أرجو أن تتقبلوا أعمق تعازينا فيما يخص العواقب المأساوية لتصادم القطارات في ولاية أوديشا”.
وأضاف: “نعبر عن مواساتنا لأولئك الذين فقدوا أحباءهم في هذه الكارثة، ونتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين”.
وفقًا للبيانات المحدثة من سلطات السكك الحديدية في الهند، خرجت 10-12 مقطورة من قطار ركاب كان مسافرًا من كولكاتا إلى تشيناي عن القضبان بسبب اصطدامها بقطار شحن وسقطت في المسار المعاكس.
بعد مرور بعض الوقت، اصطدم قطار ركاب آخر بهم، ونتيجة لذلك، خرجت ثلاث أو أربع عربات أخرى بها أشخاص عن مسارها.
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