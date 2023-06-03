بوتين يعرب عن تعازيه لرئيس الوزراء الهندي في ضحايا حادث اصطدام القطارات في أوديشا -عاجل

وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، برقية تعزية إلى رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، في ضحايا حادث تصادم 3 قطارات في ولاية أوديشا شرقي الهند، الذي أسفر عن مصرع 288 شخصا وإصابة نحو 900 آخرين.

وذكر الكرملين في بيان: “بعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ببرقية تعزية إلى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بشأن العواقب المأساوية لتصادم القطارات في ولاية أوديشا”.

وقال بوتين في برقية التعزية: “أرجو أن تتقبلوا أعمق تعازينا فيما يخص العواقب المأساوية لتصادم القطارات في ولاية أوديشا”.

وأضاف: “نعبر عن مواساتنا لأولئك الذين فقدوا أحباءهم في هذه الكارثة، ونتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين”.

وفقًا للبيانات المحدثة من سلطات السكك الحديدية في الهند، خرجت 10-12 مقطورة من قطار ركاب كان مسافرًا من كولكاتا إلى تشيناي عن القضبان بسبب اصطدامها بقطار شحن وسقطت في المسار المعاكس.