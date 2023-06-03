شولتس يتلقى صيحات الاستهجان من الجمهور بسبب أوكرانيا… فيديو

ذكرت وسائل إعلام ألمانية أن حشدا من المواطنين الألمان أطلقوا صيحات الاستهجان ضد المستشار الألماني، أولاف شولتس، وذلك خلال مهرجان للحزب الاشتراكي الديمقراطي في فالكنزي، واتهموه بالتحريض على الحرب.

ونُشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر لحظة إطلاق الحشود صيحات استهجان ضد الخطاب السياسي للمستشار الألماني خلال الفعالية، واصفين إياه بـ “المثير للحرب” و”الكذاب” و”اللص”، وذلك بعد دخوله المنصة لإلقاء خطابه.

وواجه شولتس ردات فعل غاضبة واستياء من المواطنين، فاضطر إلى تكريس خطابه لتبرير مساعدته لأوكرانيا، لكن خطابه كله كان مصحوبا بصرخات غاضبة من الجمهور.

العملية العسكرية الروسية الخاصة شولتز: ألمانيا تتكيف بسرعة مع واقع جديد لا يوجد فيه تعاون مع روسيا