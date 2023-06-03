زيلينسكي يكشف خشية بعض دول الناتو قبول أوكرانيا في الحلف بسبب روسيا

وجاءت تصريحات زيلينسكي خلال مقابلة مع صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، وقال فيها: “أعتقد أن بعض دول الناتو خائفة جدًا من روسيا لدرجة أنها لا تريد قبول انضمام أوكرانيا إلى الحلف. إذا لم يتم منح القبول للانضمام إلى الناتو في ليتوانيا، لا فائدة من حضور أوكرانيا هذه القمة”.