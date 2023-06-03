زيلينسكي يكشف خشية بعض دول الناتو قبول أوكرانيا في الحلف بسبب روسيا

كشف الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أن بعض دول “الناتو” تخشى روسيا لدرجة أنها لا تريد انضمام أوكرانيا إلى الحلف، مشيرًا إلى أنه لا يعرف ما إذا كان من المنطقي المشاركة في قمة يوليو/تموز.
وجاءت تصريحات زيلينسكي خلال مقابلة مع صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، وقال فيها: “أعتقد أن بعض دول الناتو خائفة جدًا من روسيا لدرجة أنها لا تريد قبول انضمام أوكرانيا إلى الحلف. إذا لم يتم منح القبول للانضمام إلى الناتو في ليتوانيا، لا فائدة من حضور أوكرانيا هذه القمة”.
زيلينسكي يشكو قلة “باتريوت”
أمس, 17:36 GMT
وأكد زيلينسكي أنه لا يدرك فعلاً موقف دول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي الناتو.
وفي نهاية سبتمبر/أيلول 2022، أعلن زيلينسكي أن أوكرانيا تقدمت بطلب للانضمام إلى الناتو على أساس متسارع.
وأشار مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي، جيك سوليفان، إلى أن تنفيذ مثل هذا الإجراء جاء في وقت متأخر.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
أضف تعليقـك