سلطات بيلغورود: القوات الأوكرانية أطلقت 371 قذيفة مدفعية على المنطقة وتم تسجيل عدة إصابات

أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، أن القوات الأوكرانية أطلقت 371 قذيفة على مدينة شيبيكينو، ما أدى إلى مقتل امرأتين وإصابة ثمانية مواطنين بجروح مختلفة ونقل ستة منهم إلى المستشفى للعلاج.

قال غلادكوف لوكالة “سبوتنيك”: “تم إطلاق 371 وحدة من الذخيرة المختلفة على مدينة شيبيكينو، ما أدى إلى مقتل امرأتين كانتا داخل سيارة عابرة على جزء من الطريق في قرية ماسلوفا بريستان”.

ولفت غلادكوف إلى أن هناك 8 إصابات أخرى جراء القصف الأوكراني تم إدخال 6 حالات منها إلى المستشفى.

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وبحسب غلادكوف، انقطعت الكهرباء عن المنطقة، وأدى ذلك إلى انقطاع إمدادات المياه في المدينة.