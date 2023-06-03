الجيش الإسرائيلي: مقتل جندي ثالث نتيجة إطلاق نار قرب الحدود مع مصر

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، عن مقتل جندي ثالث وإصابة ضابط صف خلال إطلاق نار قرب الحدود مع مصر.

وقال الجيش في بيان إن “جنديا ثالث قتل خلال تبادل لإطلاق نار مع مخرب داخل الأراضي الإسرائيلية”.

وأضاف البيان: “أصيب أيضا ضابط صف بجروح طفيفة نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج”.

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قتل جندي خلال تبادل لاطلاق نار مع مخرب داخل الأراضي الاسرائيلية في منطقة اللواء الاقليمي فاران حيث قام الجنود والقادة الذين كانوا برفقته بقتل المخرب. كما أصيب ضابط صف بجروح طفيفة نقل على اثرها لتلقي العلاج في المستشفى — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 3, 2023

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت إسرائيل، مقتل اثنين من جنودها، و”تحييد” مسلح خلال اشتباكات وتبادل لإطلاق النار عند معبر نيتسانا الحدودي مع مصر.

ويقوم الجيش بالتحقيق في ملابسات الحادث ويجري أعمال تمشيط في المنطقة.

ونقلا عن صحيفة “يديعوت أحرونوت”، أكد مسؤولون في الجيش أنه “تم إرسال قوات إضافية لمكان الحادث عند الحدود مع مصر تقوم بعمليات تمشيط”.

إسرائيل تعلن مقتل اثنين من جنودها ومسلح خلال اشتباكات قرب الحدود مع مصر

وأضاف مسؤولون أنه “قبل الاشتباك عند حدود مصر، تم إحباط عمليات تهريب مخدرات في محيط المكان”.

وأضاف الإعلام الإسرائيلي نقلا عن الجيش أن “حادث إطلاق النار عند حدود مصر وقع في منطقة مسؤولية الفرقة 80. والجيش الإسرائيلي يحشد قواته في المنطقة ويجلي المصابين إلى مستشفى سوروكا”.