الجيش المصري: عنصر أمن اخترق الحدود أثناء مطاردته مهربين وأدى تبادل إطلاق النار لوفاة 3 إسرائيليين

أعلن الجيش المصري، اليوم السبت، أن عنصر أمن تبادل إطلاق نار مع عناصر تهريب المخدرات واخترق الحدود الإسرائيلية ما أدى إلى مقتله ومقتل 3 عناصر تأمين إسرائيلية.

وقال الجيش المصري في بيان إنه “فجر اليوم السبت الموافق 3 / 6 / 2023 قام أحد عناصر الأمن المكلفة بتأمين خط الحدود الدولية بمطاردة عناصر تهريب المخدرات”.

#المتحدث_العسكرى : فجر اليوم السبت الموافق 3 / 6 / 2023 قام أحد عناصر الأمن المكلفة بتأمين خط الحدود الدولية بمطاردة عناصر تهريب المخدرات .. وأثناء المطاردة قام فرد الأمن بإختراق حاجز التأمين وتبادل إطلاق النيران مما أدى إلى وفاة عدد ( ۳ ) فرد من عناصر التأمين الإسرائيلية وإصابة… pic.twitter.com/FnAwAEWh0n — المتحدث العسكري (@EgyArmySpox) June 3, 2023

وأضاف أنه “أثناء المطاردة قام فرد الأمن باختراق حاجز التأمين وتبادل إطلاق النيران مما أدى إلى وفاة عدد (3) فرد من عناصر التأمين الإسرائيلية وإصابة عدد (2) آخرين بالإضافة إلى وفاة فرد التأمين المصرى أثناء تبادل إطلاق النيران”.

وأكد البيان أنه يجري العمل لاتخاذ كافة إجراءات البحث والتفتيش والتأمين للمنطقة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم، مقتل “شرطي مصري” أطلق النار على قوة إسرائيلية قرب حدود البلدين ما أدى لمقتل 3 جنود إسرائيليين وإصابة آخر.

الجيش الإسرائيلي: مقتل جندي ثالث نتيجة إطلاق نار قرب الحدود مع مصر

فيما أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن “الحادث عند حدود مصر انتهى بنتائج وخيمة وأجريت تقييمًا للوضع مع رئيس الأركان ونحقق في ملابساته”.