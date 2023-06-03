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وقال مراسل “سبوتنيك” في ريف إدلب: “بعد افتتاح محافظة إدلب لممر (سراقب ترنبة) الإنساني بريف المحافظة الجنوبي الشرقي، وذلك لضمان خروج الطلاب الراغبين بتقديم امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوي والمتواجدين بمناطق سيطرة المسلحين، قامت هذه المجموعات بمنع خروج الطلاب باتجاه مناطق سيطرة الدولة السورية”.

وفي تصريح خاص لـ “سبوتنيك”، قال محافظ إدلب، ثائر سلهب، إن الدولة السورية قامت بتأمين مركزي استضافة مجهزين بكامل التجهيزات اللوجستية الخاصة تمهيدا لاستقبال الطلاب الراغبين بالخروج من مناطق سيطرة المسلحين باتجاه مناطق سيطرة الدولة السورية لتقديم امتحاناتهم.

© Sputnik . Basil Shartouh محافظ إدلب لـ “سبوتنيك”: المسلحون منعوا خروج الطلاب لتقديم امتحاناتهم محافظ إدلب لـ “سبوتنيك”: المسلحون منعوا خروج الطلاب لتقديم امتحاناتهم © Sputnik . Basil Shartouh

وأضاف محافظ إدلب: “كما تم تأمين حافلات لنقل الطلاب إلى المركز الامتحانات حيث تواجدت اللجنة المختصة لاستقبال الطلاب منذ ساعات صباح اليوم السبت على معبر سراقب ترنبة بريف إدلب الجنوبي الشرقي، لكن للأسف قامت المجموعات المسلحة بمنع خروج الطلاب من مناطق سيطرتها”.

وكشف سلهب: “تلقينا مئات المناشدات من قبل الطلاب وذويهم لتأمين خروجهم باتجاه مناطق سيطرة الدولة السورية لتقديم امتحاناتهم، وعملنا مع جميع الفعاليات الأهلية والمحلية لتأمين قدومهم إلى امتحاناتهم، لكن المجموعات المسلحة قامت بتهديدهم بالاعتقال، ومنعتهم من الوصول إلى المعبر”.

وأكد محافظ إدلب أن “العمل مستمر في معبر سراقب.. سيبقى المعبر مفتوحا من جهة سيطرة الدولة السورية لمدة 4 أيام على آمل خروج الطلاب إلى امتحاناتهم التي باتت على الأبواب”.

وهذه ليست المرة الأولى التي تواصل فيه “جبهة النصرة” والمجموعات المسلحة الأخرى، إصرارها على تقطيع أوصال المحافظة ومنع أي جهود إنسانية من الخروج أو الدخول باتجاه مناطق سيطرة الدولة السورية.

وكانت الحكومة السورية، بالاشتراك مع منظمة الصليب الأحمر، قد حاولت إدخال مساعدات إنسانية وإغاثية لمتضرري الزلزال في مناطق شمال غرب سوريا، إلا أن المجموعات المسلحة منعت دخول القوافل عبر معبر (سراقب).