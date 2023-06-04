الكرملين: فرنسا طرف نشط بالصراع في أوكرانيا

صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، أن فرنسا طرف نشط في الصراع بين روسيا وأوكرانيا، لذلك يصعب تصنيفها دولة محايدة يمكنها أن تدعي دور الوسيط.

وقال بيسكوف في مقابلة على قناة “روسيا 1”: “لم أر أو أسمع أي تصريحات رسمية من قبل رئيس فرنسا حول هذه المسألة، ولكن في هذه الحالة، يصعب تصنيف فرنسا دولة محايدة، دولة يمكنها أن تدعي نوعًا ما دور الوسيط مثل البرازيل، مثل الصين، مثل البلدان الأفريقية مثل الفاتيكان”.

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وأضاف: “لم يعد بإمكان فرنسا القيام بذلك، لأن فرنسا طرف نشط في هذا الصراع، ومشارك من جانب أوكرانيا، ويجب محاسبة فرنسا على ذلك”.

وأكد بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منفتح على أي اتصالات من شأنها تحقيق أهداف روسيا بوسائل غير عسكرية.

وأشار بيسكوف إلى أن أوكرانيا أداة للصراع، والغرب الجماعي يشن حربًا مشتركة ضد روسيا.