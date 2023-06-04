رئيس الأركان الإسرائيلي: نحقق في الحادث بالتعاون مع الجيش المصري ونستخلص الدروس اللازمة

قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي إن تحقيقا شاملا ومعمقا يجري مع الجيش المصري حول حادث مقتل 3 جنود إسرائيليين برصاص من تقول تل أبيب إنه “شرطي مصري”، مضيفا “سنستخلص الدروس اللازمة”.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” إن هاليفي أجرى تحقيقا وتقييما للوضع في مكان الحادث قرب الحدود المصرية بمشاركة قائد المنطقة الجنوبية اللواء اليعازر توليدانو ومسؤولين عسكريين آخرين.

ونقلت عن رئيس الأركان قوله: “نحقق في الحادث بشكل شامل ومعمق، بالتعاون مع الجيش المصري، وسنستخلص الدروس اللازمة”.

وأضاف هاليفي: “يدور الحديث عن حادث صعب، سقط خلاله جنديان من الجيش الإسرائيلي ومجندة، من أفضل أبنائنا وبناتنا، في نشاط عملياتي لحفظ الأمن”.

نتنياهو لوزرائه: الهجوم على الحدود حدث استثنائي ولا يمثل التعاون مع مصر

وتابع: ” قام المقاتلون والمقاتلات بدورهم ومنعوا المزيد من الأضرار بالقوات الإسرائيلية والجبهة الداخلية”.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزراءه، أن الحادث على الحدود المصرية “استثنائي” ولا يعبر عن التعاون مع مصر.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية: “أبلغ مكتب رئيس الوزراء نتنياهو الوزراء في حكومته أن الحادث على الحدود المصرية استثنائي ولا يمثل التعاون الأمني ​​والعمل المشترك لإسرائيل ومصر في الحفاظ على الأمن في منطقة الحدود”.

الجيش الإسرائيلي: مقتل جندي ثالث نتيجة إطلاق نار قرب الحدود مع مصر

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن اليوم، مقتل “شرطي مصري” أطلق النار على قوة إسرائيلية قرب حدود البلدين ما أدى لمقتل 3 جنود إسرائيليين وإصابة آخر.

فيما أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن “الحادث عند حدود مصر انتهى بنتائج وخيمة وأجريت تقييمًا للوضع مع رئيس الأركان ونحقق في ملابساته”.

من جانبه أعلن الجيش المصري، أن عنصر أمن تبادل إطلاق نار مع عناصر تهريب المخدرات واخترق الحدود الإسرائيلية ما أدى إلى مقتله ومقتل 3 عناصر تأمين إسرائيلية.

الجيش المصري: عنصر أمن اخترق الحدود أثناء مطاردته مهربين وأدى تبادل إطلاق النار لوفاة 3 إسرائيليين

وقال الجيش المصري في بيان إنه “فجر اليوم السبت الموافق 3 / 6 / 2023 قام أحد عناصر الأمن المكلفة بتأمين خط الحدود الدولية بمطاردة عناصر تهريب المخدرات”.

وأضاف أنه “أثناء المطاردة قام فرد الأمن باختراق حاجز التأمين وتبادل إطلاق النيران مما أدى إلى وفاة عدد (3) فرد من عناصر التأمين الإسرائيلية وإصابة عدد (2) آخرين بالإضافة إلى وفاة فرد التأمين المصرى أثناء تبادل إطلاق النيران”.