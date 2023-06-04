الدفاع الجوي الروسي يسقط 6 صواريخ أطلقتها القوات الأوكرانية على بيرديانسك

أفادت السلطات المحلية في بيرديانسك، بأن الدفاع الجوي الروسي أسقط 6 صواريخ أطلقتها القوات الأوكرانية على بيرديانسك في مقاطعة زابوروجيه.

وكتبت إدارة مدينة بيرديانسك، في قناتها عبر “تلغرام”: “نحو الساعة 18:40 مساءً، سُمع دوي سلسلة من الانفجارات في بيرديانسك، حيث أقدم نظام كييف الإرهابي على محاولة أخرى لضرب المدينة الآمنة”.

ووفقًا للمعلومات الأولية، أسقطت الدفاعات الجوية 6 صواريخ، وأمكن لسكان بيرديانسك رؤية الانفجارات في سماء المدينة”.

في كييف، يتحدثون باستمرار عن هجوم مضاد وشيك للقوات الأوكرانية، أحد الاتجاهات هو مقاطعة زابوروجيه للوصول إلى ساحل بحر آزوف.

الدفاع الجوي الروسي يسقط صواريخ أوكرانية في سماء بيرديانسك

أشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إلى أن الجيش الروسي يراقب بعناية أي تصريحات حول الهجوم المضاد القادم ويأخذها في الاعتبار عند التخطيط لعملية خاصة.

يذكر أن مقاطعة زابوروجيه أصبحت كيانا فيدراليا ضمن تشكيل روسيا بعد الاستفتاء الذي جرى فيها في سبتمبر/ أيلول عام 2022.

ولم يعترف نظام كييف بنتائج الاستفتاء ويواصل قصف المناطق السكنية في المقاطعة.