وزيرا الدفاع المصري والإسرائيلي يناقشان هاتفيا ملابسات الحادث الحدودي

أجرى وزير الدفاع المصري، محمد زكى، اتصالا هاتفيا بنظيره الإسرائيلى، يوآف غالانت، وبحثا الحادثة التي وقعت فجر اليوم السبت، على الحدود المشتركة بينهما، والتي أسفرت عن مقتل 3 جنود إسرائيليين.

ونشر المتحدث الرسمي باسم الجيش المصري، العقيد غريب عبد الحافظ غريب، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على “تويتر”، مساء اليوم السبت، أكد من خلالها أن الفريق أول، محمد زكي، وزير الدفاع المصري، قد أجرى اتصالا هاتفيا بغالانت، وقدم له واجب العزاء فى ضحايا الحادث من الجانبين.

#المتحدث_العسكرى : قام الفريق أول / محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بإجراء إتصال هاتفى بوزير الدفاع الإسرائيلى ” يواف جالانت ” لبحث ملابسات حادث اليوم وتقديم واجب العزاء فى ضحايا الحادث من الجانبين والتنسيق المشترك لإتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع… pic.twitter.com/LC1dvgFrOk — المتحدث العسكري (@EgyArmySpox) June 3, 2023

وأوضح غريب أن وزير الدفاع المصري ناقش مع نظيره الإسرائيلي التنسيق المشترك لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلا.

ومن جانبها، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأن يوآف غالانت قد شدد خلال المكالمة الهاتفية مع محمد زكي على أهمية التعاون في التحقيق بالعملية التي وصفها بـ”الخطيرة” التي وقعت فجر اليوم.

وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي لنظيره المصري على الأهمية الكبيرة للعلاقات بين البلدين، وأن تلك الواقعة لن تسبب ضررا في العلاقات الثنائية بين البلدين.

الجيش المصري: عنصر أمن اخترق الحدود أثناء مطاردته مهربين وأدى تبادل إطلاق النار لوفاة 3 إسرائيليين

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق من اليوم، مقتل “شرطي مصري” أطلق النار على قوة إسرائيلية قرب حدود البلدين ما أدى لمقتل 3 جنود إسرائيليين وإصابة آخر.

فيما أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن “الحادث عند حدود مصر انتهى بنتائج وخيمة وأجريت تقييمًا للوضع مع رئيس الأركان ونحقق في ملابساته”.

גלנט שוחח עם עמיתו המצרי: “יש חשיבות גדולה לשיתוף פעולה בחקירת האירוע הקשה”https://t.co/2zHboWtJp9 pic.twitter.com/1dZysUJN6O — 🇮🇱💙 MivzakLive News – חדשות מבזק לייב (@mivzaklive) June 3, 2023

من جانبه أعلن الجيش المصري، أن عنصر أمن تبادل إطلاق نار مع عناصر تهريب المخدرات واخترق الحدود الإسرائيلية ما أدى إلى مقتله ومقتل 3 عناصر تأمين إسرائيلية.

وقال الجيش المصري في بيان إنه “فجر اليوم السبت الموافق 3 / 6 / 2023 قام أحد عناصر الأمن المكلفة بتأمين خط الحدود الدولية بمطاردة عناصر تهريب المخدرات”.

שר הביטחון @yoavgallant בשיחה עם שר ההגנה המצרי: “עלינו לוודא שהאירוע הקשה לא יפגע במערכת היחסים הטובה בין המדינות”@Doron_Kadosh — גלצ (@GLZRadio) June 3, 2023

وأضاف أنه “أثناء المطاردة قام فرد الأمن باختراق حاجز التأمين وتبادل إطلاق النيران مما أدى إلى وفاة عدد (3) فرد من عناصر التأمين الإسرائيلية وإصابة عدد (2) آخرين بالإضافة إلى وفاة فرد التأمين المصرى أثناء تبادل إطلاق النيران”.