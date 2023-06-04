نتنياهو: الحادث المميت على الحدود المصرية "خطير" وسيتم التحقيق فيه بدقة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم السبت، إن الحادث الذي وقع على الحدود المصرية وأسفر عن مقتل 3 جنود إسرائيليين وإصابة رابع، على يد من تقول إسرائيل إنه “شرطي مصري” هو “أمر خطير وغير عادي وسيتم التحقيق فيه بدقة.

وهذا هو أول تعليق من قبل نتنياهو على الحادث، حيث كان يقضي عطلة يوم السبت المقدس لدى اليهود المتدينين، فيما أفاد مكتبه قبل ساعات بأنه أبلغ وزراءه بأن الحادث على الحدود “استثنائي ولا يمثل التعاون الأمني مع مصر”.

وقال نتنياهو في تغريدة بحسابه على تويتر: “الحادث المميت على الحدود المصرية خلال يوم السبت أمر خطير وغير عادي وسيتم التحقيق فيه بدقة”.

وأضاف “أود أن أشيد بقواتنا التي سعت للاشتباك وقضت على الإرهابي”.

האירוע הקטלני בגבול מצרים במהלך השבת הוא חמור וחריג ויבדק עד תום. אני מבקש לשבח את כוחותינו שחתרו למגע וחיסלו את המחבל. יחד עם כל עם ישראל אני מבקש להשתתף בצער המשפחות של סמל ליה בן נון ז״ל, סמ”ר אוהד דהן ז״ל, והלוחם הנוסף ששמו טרם הותר לפרסום, ולאחל החלמה לפצועים. ליבנו עם… — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) June 3, 2023

وفي وقت سابق من مساء اليوم، أجرى وزير الدفاع المصري، محمد زكى، اتصالا هاتفيا بنظيره الإسرائيلى، يوآف غالانت، وبحثا الحادثة التي وقعت فجر اليوم السبت، على الحدود المشتركة بينهما، والتي أسفرت عن مقتل 3 جنود إسرائيليين.

وقال المتحدث الرسمي باسم الجيش المصري، في تغريدة على تويتر إن الوزير المصري قدم تعازيه لنظيره الإسرائيلي في ضحايا الحادث من الجانبين.

وزيرا الدفاع المصري والإسرائيلي يناقشان هاتفيا ملابسات الحادث الحدودي

وأوضح أن وزير الدفاع المصري ناقش مع نظيره الإسرائيلي التنسيق المشترك لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلا.

ومن جانبها، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأن يوآف غالانت قد شدد خلال المكالمة الهاتفية مع محمد زكي على أهمية التعاون في التحقيق بالعملية التي وصفها بـ”الخطيرة”.

وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي لنظيره المصري على الأهمية الكبيرة للعلاقات بين البلدين، وأن تلك الواقعة لن تسبب ضررا في العلاقات الثنائية بين البلدين.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق من اليوم، مقتل “شرطي مصري” أطلق النار على قوة إسرائيلية قرب حدود البلدين ما أدى لمقتل 3 جنود إسرائيليين وإصابة آخر.

نتنياهو لوزرائه: الهجوم على الحدود حدث استثنائي ولا يمثل التعاون مع مصر

من جانبه أعلن الجيش المصري، أن عنصر أمن تبادل إطلاق نار مع عناصر تهريب المخدرات واخترق الحدود الإسرائيلية ما أدى إلى مقتله ومقتل 3 عناصر تأمين إسرائيلية.

وقال الجيش المصري في بيان إنه “فجر اليوم السبت الموافق 3 / 6 / 2023 قام أحد عناصر الأمن المكلفة بتأمين خط الحدود الدولية بمطاردة عناصر تهريب المخدرات”.

وأضاف أنه “أثناء المطاردة قام فرد الأمن باختراق حاجز التأمين وتبادل إطلاق النيران مما أدى إلى وفاة عدد (3) فرد من عناصر التأمين الإسرائيلية وإصابة عدد (2) آخرين بالإضافة إلى وفاة فرد التأمين المصرى أثناء تبادل إطلاق النيران”.