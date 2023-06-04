الرئيس الإيراني يرسل برقية تعزية لنظيرته الهندية في ضحايا حادث اصطدام القطارات في أوديشا

بعث الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم السبت، برسالة إلى رئيسة الهند ورئيس الوزراء، معربا عن تعازيه في حادث القطار بولاية أوديشا والذي أودى بحياة المئات وإصابة آخرين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، مساء اليوم السبت، بأن الرئيس الإيراني قد بعث برسالة إلى رئيسة الهند، دروبادي مورمو، ورئيس الوزراء ناريندرا مودي، معزيا بضحايا حادث القطار الذي وقع في ولاية أوديشا، في وقت سابق من اليوم.

أمس الجمعة، وقع حادث تصادم لـ 3 قطارات في ولاية أوديشا شرقي الهند، أسفر عن مصرع 288 شخصا وإصابة نحو 900 آخرين.

ارتفاع عدد قتلى تصادم 3 قطارات في الهند إلى 288 شخصا… صور وفيديو

وفقًا للبيانات المحدثة من سلطات السكك الحديدية في الهند، خرجت 10-12 مقطورة من قطار ركاب كان مسافرًا من كولكاتا إلى تشيناي عن القضبان بسبب اصطدامها بقطار شحن وسقطت في المسار المعاكس.