السعودية تكتشف سادس أقدم نقش عربي "الحقون"

كشفت هيئة التراث السعودية، أمس الجمعة، عن اكتشاف وتوثيق نقش عربي قديم، بمنطقة نجران، جنوب غربي السعودية.

ونشرت هيئة التراث السعودية تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على “تويتر”، مساء أمس الجمعة، أكدت من خلالها اكتشاف وتوثيق لنقش عربي قديم وجد في مدينة نجران، يقع في جبل الحقون بمنطقة حمى الثقافية في المدينة، وذلك ضمن أعمال المسح التي تُجريها الهيئة.

ضمن جهودها الحثيثة لتعقّب واكتشاف الآثار الوطنية؛ #هيئة_التراث تعلن عن اكتشاف سادس أقدم نقش عربي مبكر في منطقة حمى الثقافية. pic.twitter.com/uLO7l88nrh — هيئة التراث (@MOCHeritage) June 2, 2023

وأفادت بأن النقش التذكاري يعود لكعب بن عمرو بن عبد مناة، الذي سجّله وختَمه بتاريخ تنفيذه بحسب التقويم النبطي، وذلك من خلال استخدام أسلوب الرموز النبطية ذات القيم العددية.

وأكدت هيئة التراث السعودية أن تاريخ النقش يشير إلى أن كعب بن عمرو بن عبد مناة، كان تاجرا مارّا بهذا الطريق قاصداً موطنَه شمال غربي الجزيرة العربية، مشيرة إلى أن قواعد التاريخ قد أظهرت أن سنة 380 بتقويم بصري تعادل سنة 485م، وذلك بعد إضافة 105 سنوات.