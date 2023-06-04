زلزال قوي يضرب مدينة خراسان شمالي إيران

تعرضت مدينة شوقان بمحافظة خراسان، شمالي إيران، اليوم السبت، إلى زلزال قوي بلغت قوته 4 درجات على مقياس ريختر.

ونقلت وكالة إرنا، مساء اليوم السبت، عن مركز رصد الزلازل الوطني بجامعة طهران، أن زلزال مدينة شوقان قد وقع، ظهر اليوم، بقوة 4 درجات، عند الساعة الثانية عشرة و53 دقيقة و51 ثانية ظهرا، وعلى عمق 11 كم عن سطح الأرض.

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وذكرت أن مدير هيئة الطوارئ بمحافظة خراسان الشمالية، غلام رضا شفيق، لم يشر إلى أن الزلزال قد تسبب في وقوع خسائر بشرية، مؤكدا أن زلزال شوقان لم يسجل أي أضرار بالأرواح أو الممتلكات.

وأفاد المسؤول الإيراني بأن بؤرة الزلزال في مدينة شوقان قد وقعت عند منطقة التقاء خطي العرض الشمالي 37.27، والطول الشرقي 56.68 درجة، وأشار إلى أن فرق التقييم بجمعية الهلال الأحمر الإيرانية قد توجهت إلى موقع الزلزال.