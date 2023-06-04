رئيس لجنة الدوما الروسي للشؤون الدولية: تركيا تبقى شريكا رئيسيا لروسيا

أكد رئيس لجنة الدوما الروسي للشؤون الدولية، ليونيد سلوتسكي، أن تركيا تبقى شريكا رئيسيا لروسيا، مشيرا إلى أن مجلس الدوما يأمل في توسيع التعاون، بما في ذلك البرلماني.

موسكو – سبوتنيك. وكتب سلوتسكي على حسابه في “تليغرام”: “في إطار الوفد الروسي برئاسة رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، شاركت في حفل تنصيب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. تركيا تبقى شريكنا الرئيسي. ونأمل في توسيع التعاون، بما في ذلك البرلماني”.

ونقل رئيس مجلس “الدوما” فياتشيسلاف فولودين، تحيات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتهنئته إلى نظيره التركي رجب طيب أردوغان، بمناسبة توليه رئاسة البلاد رسميا يوم السبت، حسبما أفاد المكتب الصحفي بمجلس الدوما للصحفيين.

يشار إلى أن رئيس مجلس “الدوما” أجرى محادثة قصيرة مع رئيس جمهورية تركيا أردوغان، بحثا خلاله لقاء الرئيس التركي مع رؤساء الوفود الأجنبية الذين وصلوا للمشاركة في المراسم.

وتسلم أردوغان، يوم السبت، بروتوكول المجلس الأعلى للانتخابات بشأن الفوز في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في تركيا، بعد أن بدأ الرئيس التركي أداء اليمين في الجمعية الوطنية الكبرى (البرلمان) لتركيا وتولى منصبه رسميا.

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