صفارات الإنذار تدوّي في العاصمة الأوكرانية كييف و9 مناطق أخرى

دوت صفارات الإنذار في العاصمة الأوكرانية كييف وتسع مناطق أخرى في أوكرانيا، وفقا لخريطة التحذير من الغارات الجوية بوزارة التطوير الرقمي في البلاد.

وبحسب الخريطة، تم الإعلان عن الإنذار في منطقتي تشيرنيهيف وسومي في الساعة 00.14 (يتزامن مع توقيت موسكو).

في الساعة 1.01، أعلن أيضًا عن إنذار في منطقة بولتافا، وبعدها نصف ساعة صدر تحذير في منطقتي دنيبروبيتروفسك وخاركوف، بعد ذلك بقليل أيضا دوت الصفارات في مناطق نيكولاييف وأوديسا وتشيركاسي وكيروفوغراد.

في الساعة 1.48 تم الإعلان عن حالة تأهب لغارة جوية في العاصمة كييف.

كما تم الإعلان عن الإنذار في منطقتي زابوروجيه وخيرسون التي تسيطر عليها كييف.

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