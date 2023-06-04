الرئيس الأوغندي يؤكد مقتل 54 جنديا في الهجوم الإرهابي على قواته بالصومال

قال الرئيس الأوغندي، يوويري موسيفيني، يوم السبت، إن 54 من قوات حفظ السلام الأوغندية قتلوا في هجوم شنته حركة الشباب الإرهابية الأسبوع الماضي على قاعدة عسكرية في الصومال.

وقال موسيفيني، إن قوات الدفاع الشعبية الأوغندية استعادت منذ ذلك الحين القاعدة من الجماعة الإرهابية.

وأضاف، “أظهر جنودنا مرونة ملحوظة وأعادوا تنظيم أنفسهم، مما أدى إلى استعادة القاعدة بحلول يوم الثلاثاء”.

وكان مقاتلو حركة الشباب الصومالية قد استهدفوا القاعدة في وقت مبكر من يوم الجمعة الماضي في بولامارير، على بعد 130 كيلومترا جنوب غربي العاصمة مقديشو.

وأعلن تلفزيون الصومال الرسمي، يوم الجمعة، أن عناصر حركة “الشباب”، “نفذوا هجوما إرهابيا على مركز عسكري لبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في مدينة بولومرير بولاية هيرشبيلى المحلية”. ولم يعلن مزيدا من التفاصيل.

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يذكر أن حركة الشباب الإرهابية كانت قد أعلنت الولاء للقاعدة في عام 2009 وأصبحت تابعة لها في عام 2012، وتدر الآن نحو 100 مليون دولار سنويا للشبكة الإرهابية، وفقا لوزارة الخزانة الأمريكية.