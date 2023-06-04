مركبة الفضاء الصينية المأهولة "شنتشو-15" تهبط على الأرض بنجاح

هبطت مركبة الفضاء المأهولة “شنتشو-15” بنجاح وسلام على الأرض، اليوم الأحد، في موقع الهبوط دونغفنغ في منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم شمالي الصين.

وعادت المركبة وعلى متنها رواد الفضاء، في جيون لونغ، دنغ تشينغ مينغ، وتشانغ لو.

وبحسب وكالة أنباء شينخوا، خرج رواد الفضاء في جيون لونغ، دنغ تشينغ مينغ، وتشانغ لو من كبسولة العودة لسفينة الفضاء “شنتشو-15″، وجميعهم في حالة بدنية جيدة.

وعاد الرواد والسفينة من محطة تيانغونغ الفضائية الصينية، التي من المتوقع أن تسبح في الفضاء على مدار أرضي متدني العلو على ارتفاع 400 إلى 450 كيلومتراً، وذلك لمدة عقد على الأقل بهدف تمكين الصين من المحافظة على وجود بشري على المدى الطويل في الفضاء.

الصين تطلق المركبة الفضائية المأهولة “شنتشو-16”

وسترسل الصين طواقم بشكل دائم لضمان استمرار الوجود البشري في المختبر المداري هذا، وستجري تجارب علمية وتختبر تكنولوجيات جديدة.