قال رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات (فوستوك)، المقدم أوليغ تشيخوف، إن القوات المسلحة الروسية، باستخدام أنظمة قاذفات اللهب الثقيلة سولنتسبيك، دمرت نقطة تمركز عسكرية أوكرانية بالقرب من غوليايبول.

وأكد المقدم، أن “أطقم أنظمة قاذفات اللهب الثقيلة سولنتسبيك دمرت نقطة تمركز مؤقتة للقوميين الأوكران في منطقة غوليايبول”.

بالإضافة إلى ذلك، أشار تشيخوف إلى أن مسيرات “لانسيت” الانتحارية (وهي نوع من الذخيرة المتسكعة)، دمرت قاعدة مدفعية في يكاترينوفكا، وعربة قتالية مصفحة وعربة بالقرب من قرية سوخي يالي.

ووفقًا لـ تشيخوف، “في اتجاه جنوب دونيتسك، دمرت وحدات المدفعية التابعة لمجموعة “فوستوك” مستودع ذخيرة وقوة بشرية في منطقة شيفتشينكو، كما أصابت معقل في منطقة فريموفكا، ونقاط انتشار مؤقتة للعدو في منطقة فيليكايا نوفوسيلكا وبولتافكا، وكذلك طاقم هاون في منطقة نوفومخيايلوفكا.

فضلا عن ذلك قضت أطقم أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة “غراد” على قوى بشرية في مواقع لواء الدفاع الإقليمي للقوات المسلحة الأوكرانية في بولتافكا.

وأشار رئيس المركز الصحفي إلى أن قاذفات الهاون ذاتية الدفع “مالكا” وأطقم أنظمة إطلاق صواريخ أوراغان الروسية أصابت نقطتي انتشار مؤقت للجيش الأوكراني في منطقة غوليايبول، مما أدى إلى تدمير مستودع للذخيرة، وعربات وقوى بشرية .

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وأضاف انه خلال استطلاع جوي تم كشف وتدمير مستودعين للذخيرة في نوفودانيلوفكا ومالايا توكماتشكا.. وخلال سجال مدفعي تم تدمير مدفع هاوتزر من نوع ” دي – 30 “في نوفويفانوفكا، ومدفع “مستا-بي” في تشيرفونا كرينيتسا.