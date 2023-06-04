زلزال قوي يضرب شرق إندونيسيا ولا تحذير من تسونامي

قالت وكالة الأرصاد الجوية وعلوم المناخ والجيوفيزياء في إندونيسيا، إن زلزالا قُدرت قوته بـ 6 درجات هز مقاطعة مالوكو شرقي البلاد صباح اليوم الأحد، لكنه لم يتسبب بحدوث موجات مد عاتية (تسونامي).

وأكدت الوكالة، أن الزلزال وقع في الساعة 07:25 صباحا بالتوقيت المحلي (0025 بتوقيت غرينتش). وتحدد مركز الزلزال على بعد 154 كيلومترا شمال غربي منطقة كيبولاوان تانيمبار (مالوكو تينغارا بارات) على عمق 153 كيلومترا تحت قاع البحر. زلزال بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر يضرب إندونيسيا ولم تتسبب الهزات الأرضية للزلزال في موجات مد عاتية محتملة.

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