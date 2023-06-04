وزير الدفاع الصيني يحذر من تجدد عقلية الحرب الباردة وتصاعد المخاطر الأمنية

أكد وزير الدفاع الصيني، لي شانغفو، في مؤتمر “حوار شانغريلا” الأمني بسنغافورة يوم الأحد، أن “هناك تجدداً في عقلية الحرب الباردة، مما يزيد بشكل كبير من التهديدات الأمنية”، وأشار إلى أن “بعض الدول توسع قواعدها العسكرية وتزيد من سباق التسلح في المنطقة”.

وأضاف شانغفو، أن “بعض الدول تتدخل مباشرة في الشؤون الداخلية لدول أخرى”، وأكد أنه “يجب على الدول أن ترسخ علاقات متبادلة من الاحترام، بدلاً من السعي لتحقيق الهيمنة”. وأوضح وزير الدفاع الصيني، أن “خطط التطوير الصينية تسهم في التنمية المشتركة للجميع”. مشيراً إلى أن “الصين تسعى لتحقيق التطور والنمو المشترك مع الدول الأخرى”. أوستن يتهم الصين بعدم الجدية في تعزيز آليات إدارة الأزمات بين جيشي البلدين وأكد أيضاً التزام الصين بدعم السلام في التعامل مع الأزمات الدولية، مشدداً على أن “التوافق في كل المسائل ليس أمراً طبيعياً وأن الخلافات قد تنشأ بين الدول”.

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