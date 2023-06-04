البنتاغون يحذر من تصاعد التوتر بعد حوادث بين القوات الأمريكية والصينية

نددت وزارة الدفاع الأمريكية، الأحد، بالتصرفات “الخطرة بشكل متزايد” للجيش الصيني في آسيا، بعد حادثتين بين قوات البلدين في الأيام الأخيرة.

وقال المتحدث باسم البنتاغون بات رايدر الذي يرافق وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن خلال مؤتمر “حوار شانغريلا” الأمني بسنغافورة اليوم الأحد، “ما زلنا نشعر بقلق إزاء الأنشطة الخطرة والإكراهية بشكل متزايد لجيش التحرير الشعبي في المنطقة، بما في ذلك (ما حصل) في الأيام الأخيرة”.

على جانب آخر، أكد وزير الدفاع الصيني، لي شانغفو، في ذات المؤتمر، أن “هناك تجدداً في عقلية الحرب الباردة، مما يزيد بشكل كبير من التهديدات الأمنية”، وأشار إلى أن “بعض الدول توسع قواعدها العسكرية وتزيد من سباق التسلح في المنطقة”.

وزير الدفاع الصيني يحذر من تجدد عقلية الحرب الباردة وتصاعد المخاطر الأمنية