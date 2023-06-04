صفارات الإنذار تدوي في 4 مقاطعات أوكرانية

أظهرت خريطة الإنذار على موقع وزارة التنمية الرقمية الأوكرانية، صباح اليوم السبت، إطلاق صفارات الإنذار في مقاطعات بولتافا وخاركوف وسومي ودنيبروبتروفسك، وفي الجزء الذي ما زالت تسيطر عليه قوات كييف حتى الآن من مقاطعة زابوروجيا، محذرة من ضربات جوية روسية.

ووفقا للخريطة فقد تم إطلاق صفارات الإنذار في المقاطعات المشار إليها صباحا وفقط في مقاطعة سومي استمرت طوال الليل. الدفاع الروسية: قاذفات اللهب “سولنتسيبيك” تدمر نقطة تمركز للقوات الأوكرانية قرب غوليايبول يشار إلى أن الجيش الروسي بدأ ضرباته الصاروخية والجوية لمواقع البنية التحتية والحيوية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تبنّته استخبارات نظام كييف.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي