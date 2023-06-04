خبير يتوقع تعزيز التعاون بين أنقرة وموسكو مع تغيير وزير الخارجية التركي

كشف الممثل التجاري السابق لتركيا في موسكو، أيدين سيرز، أن لا تغييرات سلبية في العلاقات التركية الروسية بعد تشكيل الحكومة التركية الجديدة، مشيرا إلى أن تغيير وزير الخارجية التركي يمكن أن يخلق آفاق جديدة لتوسيع التعاون بين البلدين.
وقال الخبير التركي سيزر لوكالة “سبوتنيك”: كان فيدان رئيسا للمخابرات التركي لفترة طويلة وهو الشخص المهيمن في العلاقات بين تركيا وروسيا وكذلك تركيا وسوريا وكان حاضرا في جميع اجتماعات أردوغان مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وكذلك مع المسؤولين الروس، لافتا إلى أن فيدان كان ضمن الوفد الذي استقبله بوتين، لذلك هو معروف جيدا لدى الكرملين.
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ولفت الخبير السياسي التركي إلى أن فيدان من الذين يقودون الحوار مع المخابرات السورية منذ فترة طويلة، وفي هذا الصدد، يدير أيضًا الملف السوري، مضيفا بالقول: “لا أتوقع أي تغييرات في سياسة تركيا في العلاقات مع روسيا بسبب تغيير الوزير، حيث أن هذه العلاقات تتكون أساسا بين قادة الدول”.
واعتبر الخبير التركي أن هاكان فيدان جزء من هذا الفريق وهو من أقرب المقربين لأردوغان ومعظم الأشخاص الموثوقين بهم، لذا يمكنكم الافتراض أن السياسة تجاه روسيا ستستمر، مشيرا إلى أنه من المتوقع تعيين الممثل الرسمي لأردوغان، إبراهيم قالين في منصب رئيس الاستخبارات التركية، مضيفا أن قالين هو أيضًا عضو في الفريق الذي أقام علاقات مع روسيا وعقد خلال الأشهر الماضية عدة اجتماعات في الكرملين.
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