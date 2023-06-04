الدفاع الجوي الروسي يسقط صاروخين "ستورم شادو" و21 مسيرة أوكرانية

بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير 21 مركبة جوية أوكرانية دون طيار في مناطق فروبوفكا، لوزوفسكي، كريمينايا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وأورلينسكوي ومالي كريمنشيك، وفولودينو في جمهورية دونيتسك الشعبية، وجوفتنيفوي في مقاطعة خاركوف، ونوفايا كاخوفكا، وليوبيموفكا، وأندريفكا في مقاطعة خيرسون، ورابودينو في مقاطعة زابوروجيه، وكذلك فوق البحر الأسود.