السيسي: نحث إثيوبيا على التحلي بالإرادة السياسية وتواجدها على مائدة المفاوضات بشأن سد النهضة

حث الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، إثيوبيا على التحلي بالإرادة السياسية وضرورة وجودها على مائدة المفاوضات بشأن ملف سد النهضة.

وجاءت تصريحات الرئيس المصري عقب استقباله، مساء اليوم الأحد، بمطار القاهرة الدولي، الرئيس محمد ولد الغَزْواني، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، في مستهل زيارته لمصر التي تمتد لثلاثة أيام.

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وأفادت صحيفة “الشروق”، مساء اليوم الأحد، بأن عبد الفتاح السيسي ومحمد ولد الغَزْواني قد شددا على أن الأمن المائي المصري يعد جزءا لا يتجزأ من الأمن المائي العربي، وعلى أهمية حث إثيوبيا على التحلي بالإرادة السياسية للأخذ بأي حلول وسط تم طرحها على مائدة التفاوض بشأن سد النهضة.

كما شدد الرئيس المصري خلال اللقاء على تحلي أديس أبابا بالإرادة السياسية دون الافتئات على حقوق ومصالح دولتي المصب (في إشارة إلى مصر والسودان) بهدف إبرام اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.

وفي الرابع والعشرين من شهر مايو/أيار الماضي، أكدت مصر أنها لم تتفق مع إثيوبيا على فترة ملء “سد النهضة”، أو كمية المياه التي سيتم تخزينها.

جاء ذلك في بيان نشرته وزارة الخارجية المصرية عبر حسابها في موقع “فيسبوك”، التابع لشركة ميتا (تخضع لعقوبات في روسيا بسبب أنشطتها المتطرفة)، ردا على رفض أديس أبابا لموقف جامعة الدول العربية الداعم لمصر في التوصل لاتفاق ملزم بشأن سد النهضة.

وقالت وزارة الخارجية إنها ترفض بيان إثيوبيا، الذي تعقب فيه “على قرار القمة العربية الأخيرة بدعم موقف مصر والسودان في قضية سد النهضة”.

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واعتبرت أن البيان الصادر عن الخارجية الإثيوبية قبلها بيومين، يعتبر “محاولة يائسة للوقيعة بين الدول العربية والأفريقية من خلال تصوير الدعم العربي لموقف مصر العادل والمسؤول باعتباره خلافا عربيا أفريقيا”.

وشددت على أن “كون إثيوبيا دولة المقر للاتحاد الأفريقي لا يؤهلها للتحدث باسمه أو دوله الأعضاء بهذا الشكل، للتغطية على مخالفاتها لقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار”.

وعبرت الخارجية المصرية عن “أسفها لما حواه البيان الإثيوبي من ادعاءات غير حقيقية بأن الدول الثلاث، مصر وإثيوبيا والسودان، اتفقت بالفعل خلال المفاوضات على حجم المياه التي سيتم تخزينها وفترة ملء خزان السد”.

وأشارت إلى “استمرار المفاوضات لأكثر من 10 سنوات دون جدوى، ودون أي التزام أو اعتبار لحقوق دول المصب (مصر والسودان)”.

وقبل أسبوعين، قالت وزارة الخارجية الإثيوبية إن “القرار الذي اتخذته القمة العربية الأخيرة يكرر التصريحات المصرية غير العادلة بشأن سد النهضة وهو إهانة للاتحاد الأفريقي والدول الأعضاء فيه”.

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وذكرت أنه: “تم الاتفاق على تفاصيل ملء السد، بما في ذلك الحجم والمدة، بين خبراء الدول الثلاث، وعملت إثيوبيا حتى الآن على تلبية مخاوف مصر والسودان”.

وأنجزت إثيوبيا مرحلتين من عملية ملء السد في عامي 2020 و2021، وبدأت بالفعل عملية الملء الثالث خلال موسم الفيضان الذي بدأ في يوليو/ تموز الماضي.