وفد كبير من نيجني نوفغورود الروسية يصل إلى اللاذقية السورية لتطوير التعاون المشترك

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وأفادت مراسلة وكالة “سبوتنيك” في اللاذقية، بأنه من المقرر أن يتم خلال زيارة الوفد الروسي توقيع اتفاقيات تعاون، وإجراء عمليات جراحية إنسانية، والمشاركة في فعاليات ثقافية وسياحية ورياضية، وتقديم مساعدات إنسانية وطبية.

وقال نائب حاكم مقاطعة نيجني نوففورود، بيتر فيتاليفيتش بانيكوف، في تصريح لوكالة “سبوتنيك”: “سنوقّع خلال زيارتنا إلى محافظة اللاذقية، عددا من اتفاقيات التعاون المشترك في مجالات اقتصادية وسياحية وثقافية، بالإضافة لما يتعلق بالمساعدات الإنسانية”.

© Sputnik . Munzer Said وفد كبير من “نيجني نوفغورود” يصل اللاذقية لتطوير التعاون المشترك وفد كبير من “نيجني نوفغورود” يصل اللاذقية لتطوير التعاون المشترك © Sputnik . Munzer Said

وأضاف: “خلال إقامتنا في اللاذقية، سنقوم بتنفيذ مجموعة فعاليات رياضية، بالإضافة للمساعدات الإنسانية، ناهيك عن التعاون مع الجهات المعنية في المحافظة بكافة المجالات، التي نتطلع لأن تكون نافعة للشعبين في اللاذقية ومقاطعة نيجني نوفغورود”.

© Sputnik . Munzer Said وفد كبير من “نيجني نوفغورود” يصل اللاذقية لتطوير التعاون المشترك وفد كبير من “نيجني نوفغورود” يصل اللاذقية لتطوير التعاون المشترك © Sputnik . Munzer Said

وفي السياق نفسه، قال رئيس مجلس محافظة اللاذقية تيسير حبيب في تصريح لـ”سبوتنيك”: “هذه الزيارة الثالثة التي يقوم بها وفد من مقاطعة نيجني نوفغورود بزيارة محافظة اللاذقية، وذلك لاستكمال مباحثات التعاون المشترك بيننا في المجالات الاقتصادية والثقافية والسياحية”.

© Sputnik . Munzer Said وفد كبير من “نيجني نوفغورود” يصل اللاذقية لتطوير التعاون المشترك وفد كبير من “نيجني نوفغورود” يصل اللاذقية لتطوير التعاون المشترك © Sputnik . Munzer Said

وأكد حبيب أن المبادرات التي قام بها وفد المقاطعة الروسية، سابقاً، مميزة ومهمة تمثلت بإجراء عمليات نوعية في مشفى تشرين الجامعي، خاصة في مجال طب العيون.

© Sputnik . Munzer Said وفد كبير من “نيجني نوفغورود” يصل اللاذقية لتطوير التعاون المشترك وفد كبير من “نيجني نوفغورود” يصل اللاذقية لتطوير التعاون المشترك © Sputnik . Munzer Said

وأشار حبيب إلى أنه يرافق وفد نيجني نوفغورود 80 شخصاً من كافة الاختصاصات للقيام بفعاليات مختلفة في المحافظة، وذلك في المجال الرياضي والثقافي والطبي بالتعاون مع كل من مشفى تشرين الجامعي، ومديرية الصحة، والاتحاد الرياضي.

© Sputnik . Munzer Said وفد كبير من “نيجني نوفغورود” يصل اللاذقية لتطوير التعاون المشترك وفد كبير من “نيجني نوفغورود” يصل اللاذقية لتطوير التعاون المشترك © Sputnik . Munzer Said

وأعرب حبيب عن أمله في أن تنعكس الاتفاقيات التي من المقرر أن يتم توقيعها بين وفد نيجني نوفغورود والجهات المعنية في محافظة اللاذقية، إيجاباً على مصلحة الشعبين.