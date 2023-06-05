الدفاع الصينية: السفن الحربية الأجنبية تقترب من البلاد بدافع الاستفزاز

أكد وزير الدفاع الصيني لي شانغفو، اليوم الأحد، أن السفن الحربية والطائرات الأجنبية تقترب من الأراضي الصينية ليس من أجل المرور السلمي، ولكن للاستفزاز.

وقال شانغفو في منتدى “شانغريلا” للحوار الأمني ​​في سنغافورة: “بكين لا ترى أي مشكلات في ضمان حرية الملاحة والمرور السلمي للسفن الأجنبية في المنطقة المائية ذات الصلة”.

وأضاف: “من الضروري منع محاولات استخدام حرية الملاحة والمرور السلمي كذريعة للهيمنة على النقل البحري”.

وتابع: “أرى كل يوم كثيرا من المعلومات حول دخول السفن الحربية والطائرات الأجنبية إلى مناطق متاخمة لأراضينا، وهم ليسوا هنا من أجل المرور السلمي، إنهم هنا للاستفزازات”.

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وردا على سؤال حول سبب رفض الجانب الصيني لطلبات واشنطن لإجراء اتصالات عسكرية، الأمر الذي أدى إلى أزمة اتصالات بين جيشي البلدين، أكد الوزير الصيني أن “الصين منفتحة على التواصل بين البلدين”.

وقال: “لكن لدينا مبادئ الاتصال الخاصة بنا، ونأمل أن تستند تبادلاتنا وتعاوننا على الاحترام المتبادل، وإذا لم يكن هناك احترام متبادل، فلن تكون اتصالاتنا مثمرة”.

وفي وقت سابق، قالت القيادة الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ إن سفينة حربية صينية اقتربت من مسافة خطيرة تبلغ 150 ياردة (137 مترا) من المدمرة الأمريكية “يو إس إس تشونغ هون” خلال مهمة كندية أمريكية مشتركة عبر مضيق تايوان.