وزير الطاقة السعودي يثير فضول الصحفيين قبل اجتماع "أوبك +"

أثار وزير الطاقة السعودي، عبد العزيز بن سلمان، عشية اجتماعات “أوبك +” في فيينا، فضول الصحفيين مرة أخرى، قائلاً إن “لا أحد يعرف مواضيع مناقشات “أوبك+”.

وأجاب الوزير عن سؤال من الصحفيين حول إمكانية تغيير المستويات الأساسية لتخفيضات الإنتاج بموجب اتفاق “أوبك +”: “أنتم لا تعرفون حتى ما نتحدث عنه”.

وتستضيف فيينا، اليوم الأحد، اجتماعا للجنة المراقبة الوزارية “لأوبك +” واجتماعًا لجميع رؤساء وفود التحالف الذين سيناقشون سوق النفط ويقررون مدى صوابية تعديل اتفاقية النفط.

ذكرت وسائل إعلام نقلا عن مصادرها، أن “أوبك +” من بين خياراتها مناقشة خفض إضافي في الإنتاج بمقدار مليون برميل يوميًا حتى 2024.

وزير الطاقة السعودي يصل إلى فيينا للمشاركة في اجتماع “أوبك+”

وفي وقت سابق، أعلنت السعودية وعدد آخر من دول “أوبك”، بشكل طوعي، خفض إنتاجها اليومي بأكثر 1.16 مليون برميل يوميا، بدءا من أيار/مايو، حتى نهاية العام الحالي.

ويعد ذلك أكبر خفض للإنتاج، منذ قرار منظمة “أوبك” وتحالف “أوبك +”، في تشرين الأول/ أكتوبر 2022، عن خفض بمقدار مليوني برميل يوميا؛ واصفة هذه الخطوة، بأنها إجراء وقائي للحفاظ على استقرار السوق.