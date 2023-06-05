قال السياسي الأمريكي، جيفري يونغ، إن “الولايات المتحدة تبنت خطة ألمانيا النازية لإلحاق الأذى بروسيا، وتحاول الآن تنفيذها بمساعدة نظام كييف”.

وكتب يونغ على صفحته في “تويتر”: “على مدار الثمانين عامًا الماضية، كان هدف الدعم الأمريكي للنازيين الأوكرانيين تدمير الاتحاد السوفياتي، ثم روسيا، وتحويل أوكرانيا إلى قاعدة ضخمة للناتو تستهدف روسيا نفسها… أهداف ألمانيا النازية”.

وحذر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مرارًا وتكرارًا من محاولات قوى خارجية استهداف البلاد.

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وأشار بوتين إلى أن المجتمع الروسي يظهر تضامنه ويدعم قواته المسلحة في مكافحة أي تهديد خارجي.

تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.