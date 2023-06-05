ضابط أمريكي يكشف عن نوع الضربة التي وجهها بوتين إلى القوات المسلحة لأوكرانيا

وتابع: “يمكن للأنظمة المتبقية فقط حماية المناطق الصغيرة التي توجد فيها، ومن المرجح أن يتم تدميرها أيضًا، مما يسمح لروسيا باستخدام المزيد من القوة الجوية ضد القوات المسلحة الأوكرانية”.