الدفاع: القوات الروسية تحبط هجوما أوكرانيا واسع النطاق وتحيد عشرات الدبابات والجنود

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اللفتنانت جنرال إيغور كوناشينكوف، ليل الأحد/الإثنين، أن القوات المسلحة الأوكرانية شنت هجوما واسع النطاق في خمسة محاور من اتجاه جنوب دونيتسك.

وقال كوناشينكوف، “في صباح يوم 4 يونيو/حزيران الجاري، شن العدو هجوما واسع النطاق في خمسة محاور من الجبهة في اتجاه جنوب دونيتسك من خلال إدخال اللواءين الميكانيكيين 23 و31 من قوات الاحتياط الأوكرانية بدعم من الوحدات والفرق العسكرية الأخرى إلى المعركة”.

وأشار إلى أن القوات الأوكرانية التي شاركت في الهجوم كانت ست كتائب ميكانيكية وكتيبتي دبابات من أجل اختراق خطوط الدفاع للقوات المسلحة الروسية.

وأضاف كوناشينكوف أن “العدو فشل في تحقيق المهام”.

ولفت المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إلى أن هدف العدو كان اختراق دفاعاتنا من القطاع الأكثر ضعفًا من الجبهة في رأيه. ولكنه فشل في تحقيق مراده.

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وكشف كوناشينكوف أنه نتيجة الأعمال التي تمت بمهارة وكفء للمجموعة الشرقية من القوات الروسية، بلغت خسائر القوات المسلحة لأوكرانيا أكثر من 250 جنديا و16 دبابة و3 مركبات قتال مشاة و21 عربة قتال مصفحة.