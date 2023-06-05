القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك 52 مرة خلال اليوم الماضي

أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم الإثنين، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 52 مرة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأطلقت 330 مقذوفا من عيارات مختلفة.

دونيتسك – سبوتنيك. وجاء في بيان صدر عن المكتب ونشر في صفحته على “تلغرام”، أنه “خلال الـ24 ساعة الماضية، أبلغت البعثة عن 52 واقعة قصف من قبل القوات الأوكرانية. على محور دونيتسك، أطلق العدو 35 قذيفة وصاروخ من عيار 155 ملم . وعلى محور غورلوفكا 17 قذيفة وصاروخ من عيار 152 ملم”.

وبحسب البيان أطلق العدو بالمجموع 330 مقذوفا من عيارات مختلفة .

وأشار البيان إلى أن قصف القوات الأوكرانية استهدف المناطق السكنية: غورلوفكا، دونيتسك، ماكيفكا، أليكساندروفكا، ستاروميخايلوفكا .

وخلال اليوم الماضي وردت معلومات عن إصابة امرأة مدنية في مدينة غورلوفكا.

يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل47 قصف مدفعي من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.

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