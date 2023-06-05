"من مركز قيادة متقدم".. رئيس أركان الجيش الروسي يقود التصدي لهجوم أوكراني واسع النطاق

كشف المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، اليوم الإثنين، عن قيادة رئيس الأركان العامة للجيش الروسي، فاليري غيراسيموف، التصدي للهجوم الأوكراني واسع النطاق من أحد مراكز القيادة المتقدمة.

موسكو – سبوتنيك. وقال كوناشينكوف: “خلال هذه الفترة (فترة الهجوم الأوكراني واسع النطاق) كان قائد المجموعة المشتركة للقوات – رئيس الأركان العامة للجيش الروسي، جنرال الجيش فاليري غيراسيموف في أحد مراكز القيادة المتقدمة في هذا المحور”.

وأعلن كوناشينكوف، إحباط هجوم واسع النطاق شنته القوات الأوكرانية على خمسة محاور من الجبهة في اتجاه جنوب دونيتسك. مشيرا إلى أن القوات الأوكرانية كانت تهدف لاختراق الدفاعات في “أكثر مناطق الجبهة ضعفا” في رأيها.

وكشف كوناشينكوف أنه نتيجة الأعمال الماهرة والكفؤة للمجموعة الشرقية من القوات الروسية، بلغت خسائر القوات المسلحة لأوكرانيا أكثر من 250 جنديا و16 دبابة و3 مركبات قتال مشاة و21 عربة قتال مصفحة.

هذا، وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).

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