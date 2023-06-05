صفارات الإنذار تدوّي في مقاطعتي سومي وخاركوف بأوكرانيا

أظهرت خريطة الإنذار على موقع وزارة التنمية الرقمية الأوكرانية إطلاق صفارات الإنذار في مقاطعتي سومي وخاركوف في أوكرانيا.

موسكو – سبوتنيك. وبحسب الخريطة دوت صفارات الإنذار في مقاطعة سومي في الساعة 01.34 (يتطابق مع توقيت موسكو، وفي مقاطعة خاركوف في الساعة 01.43).

كان الجيش الروسي أعلن إحباط هجوم واسع النطاق شنته القوات الأوكرانية على خمسة محاور من الجبهة في اتجاه جنوب دونيتسك. مشيرا إلى أن القوات الأوكرانية كانت تهدف لاختراق الدفاعات في “أكثر مناطق الجبهة ضعفا” في رأيها.

العملية العسكرية الروسية الخاصة “من مركز قيادة متقدم”.. رئيس أركان الجيش الروسي يقود التصدي لهجوم أوكراني واسع النطاق

ونتيجة الأعمال الماهرة والكفؤة للمجموعة الشرقية من القوات الروسية، بلغت خسائر القوات المسلحة لأوكرانيا أكثر من 250 جنديا و16 دبابة و3 مركبات قتال مشاة و21 عربة قتال مصفحة.

هذا، وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيا وخيرسون).