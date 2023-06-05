رئيس فنزويلا يصل إلى السعودية في زيارة رسمية

بوينس آيرس – سبوتنيك. وكتب مادورو في تغريدة على حسابه على تويتر، ” نحن في المملكة العربية السعودية لمواصلة أجندة العمل الدولية المثمرة لدينا، والتي تتقدم في تعزيز العلاقات الثنائية والأخوة والاحترام بين فنزويلا والعالم “.