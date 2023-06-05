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رئيس فنزويلا يصل إلى السعودية في زيارة رسمية

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
وصل رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، اليوم الإثنين، إلى مدينة جدة السعودية في زيارة رسمية.

بوينس آيرس – سبوتنيك. وكتب مادورو في تغريدة على حسابه على تويتر، ” نحن في المملكة العربية السعودية لمواصلة أجندة العمل الدولية المثمرة لدينا، والتي تتقدم في تعزيز العلاقات الثنائية والأخوة والاحترام بين فنزويلا والعالم “.
يذكر أن مادورو شارك في حفل تنصيب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئيسًا للجمهورية يوم السبت الماضي.

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موقع سبوتنيك الروسي

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