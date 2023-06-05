رئيس فنزويلا يصل إلى السعودية في زيارة رسمية

وصل رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، اليوم الإثنين، إلى مدينة جدة السعودية في زيارة رسمية.
بوينس آيرس – سبوتنيك. وكتب مادورو في تغريدة على حسابه على تويتر، ” نحن في المملكة العربية السعودية لمواصلة أجندة العمل الدولية المثمرة لدينا، والتي تتقدم في تعزيز العلاقات الثنائية والأخوة والاحترام بين فنزويلا والعالم “.
Estamos en Arabia Saudita para continuar con nuestra productiva Agenda de Trabajo Internacional, que avanza en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales, de hermandad y respeto entre Venezuela y el mundo. pic.twitter.com/Lwky1WlyxW
— Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) June 4, 2023
يذكر أن مادورو شارك في حفل تنصيب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئيسًا للجمهورية يوم السبت الماضي.
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