بمشاركة 60 سفنية و11 ألف عسكري.. أسطول المحيط الهادئ يبدأ تدريباته في بحر اليابان

قالت البحرية الروسية، اليوم الإثنين، إن أسطول المحيط الهادئ بدأ تدريبات في بحر اليابان وبحر أوخوتسك بمشاركة أكثر من 60 سفينة حربية وسفينة دعم.

وقالت الخدمة الصحفية لأسطول المحيط الهادئ، “وفقا لخطة تدريب هيئات القيادة والسيطرة العسكرية لقوات أسطول المحيط الهادئ لعام 2023، ستكون التدريبات من 5 يونيو/حزيران الجاري إلى 20 يونيو”.

وبحسب البيان تشارك أكثر من 60 سفينة حربية وسفن دعم الأسطول وحوالي 35 طائرة بحرية وقوات ساحلية وأكثر من 11 ألف عسكري، في تمرين مجموعة قوات أسطول المحيط الهادئ.

وأشار أسطول المحيط الهادئ إلى أنه حاليا، يتم نشر قوات أسطول المحيط الهادئ في مناطق محددة.

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