إعلام: تركيا تقرر رفع رسوم المرور عبر مضيقي البوسفور والدردنيل

أنقرة – سبوتنيك. ويأتي ذلك وفقا للحقوق الممنوحة لتركيا بموجب اتفاقية مونترو، ومع تطبيق هذا الإجراء سيرتفع الدخل السنوي من عائدات العبور إلى 900 مليون دولار.

وكتبت صحيفة”ايدنليك” التركية في إشارة إلى قرار المديرية الرئيسية للشؤون البحرية التابعة لوزارة النقل والبنية التحتية، إنه “اعتبارًا من 1 يوليو 2023، ستزيد تركيا تكلفة رسوم المنارة والإخلاء والرعاية الطبية خلال عبور المضائق إلى 4.42 دولار (بزيادة قدرها 8.3 في المائة للحمولة الصافية للسفينة التجارية)، وسترتفع الإيرادات، التي تبلغ حاليا من 160-170 مليون دولار، إلى 900 مليون دولار”.