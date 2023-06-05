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كازاخستان تعلن عن خفض طوعي لإنتاج النفط بواقع 78 ألف برميل يوميا

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
أعلنت كازاخستان أنها ستخفض طوعا إنتاجها من النفط بواقع 78 ألف برميل يوميا، حتى نهاية عام 2024، جاء ذلك وفق بيان لوزارة الطاقة.

أستانا – سبوتنيك. وأورد البيان أن” كازاخستان ستقوم بخفض طوعي مقداره 78 ألف برميل يوميا حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2024 كإجراء احترازي بالتنسيق مع الدول المشاركة في اتفاقية أوبك + التي أعلنت في وقت سابق تخفيضات طوعية في أبريل”.
وأضاف البيان أن هذا الخفض الطوعي سيكون مقارنة بمستوى الإنتاج المطلوب المتفق عليه في الاجتماع الوزاري الخامس والثلاثين لـ “أوبك+” في 4 يونيو 2023.
ردود فعل دولية متلاحقة بعد إقرار “أوبك+” لمستوى جديد من إنتاج النفط بداية من 2024
أمس, 17:39 GMT
وقال تحالف “أوبك+” أمس الأحد، إنه قرر خفض إنتاجه من النفط الخام بمقدار 1.4 مليون برميل يوميًا، خلال 2024، من مستويات أكتوبر/تشرين الأول 2022.

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موقع سبوتنيك الروسي

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