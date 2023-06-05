كازاخستان تعلن عن خفض طوعي لإنتاج النفط بواقع 78 ألف برميل يوميا

أعلنت كازاخستان أنها ستخفض طوعا إنتاجها من النفط بواقع 78 ألف برميل يوميا، حتى نهاية عام 2024، جاء ذلك وفق بيان لوزارة الطاقة.

أستانا – سبوتنيك. وأورد البيان أن” كازاخستان ستقوم بخفض طوعي مقداره 78 ألف برميل يوميا حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2024 كإجراء احترازي بالتنسيق مع الدول المشاركة في اتفاقية أوبك + التي أعلنت في وقت سابق تخفيضات طوعية في أبريل”.

وأضاف البيان أن هذا الخفض الطوعي سيكون مقارنة بمستوى الإنتاج المطلوب المتفق عليه في الاجتماع الوزاري الخامس والثلاثين لـ “أوبك+” في 4 يونيو 2023.

ردود فعل دولية متلاحقة بعد إقرار “أوبك+” لمستوى جديد من إنتاج النفط بداية من 2024