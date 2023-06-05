القوات الروسية تلحق خسائر فادحة بـ 3 ألوية أوكرانية بنيران المدفعية والضربات الجوية

أفاد رئيس المركز الصحفي لمجموعة القوات الروسية “سنتر” العقيد ألكسندر سافتشوك في حديث لوكالة “سبوتنيك “، بأن القوات الروسية ألحقت بنيران المدفعية وضربات جوية في اتجاه كراسني ليمان خسائر فادحة بوحدات تابعة لثلاثة ألوية أوكرانية.

وقال سافتشوك للوكالة: “في منطقة نيفسكي وغابات سيريبريانسكي كشفت القوات الروسية حركة اللواءين الميكانيكيين الـ 63 والـ 67 للقوات الأوكرانية واللواء الـ5 للحرس الوطني الأوكراني ونتيجة للقصف المدفعي والضربات الجوية تكبد العدو خسائر فادحة وانتشر في الغابة”.

بالإضافة إلى ذلك وفقا لسافتشوك، دمر الطيران التابع لمجموعة القوات الروسية ” سنتر” عددا من المعاقل الأوكرانية وأماكن تمركز القوات الأوكرانية ومعداتها العسكرية بالقرب من 8 تجمعات سكنية.

العملية العسكرية الروسية الخاصة “من مركز قيادة متقدم”.. رئيس أركان الجيش الروسي يقود التصدي لهجوم أوكراني واسع النطاق

وأشار رئيس المركز الصحف إلى أنه و خلال سجال مدفعي تم الكشف وتدمير مدفع هاون من طراز ” إم 777 ” بـ مسيرة كاميكازي من طراز “لانتسيت”.

وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.