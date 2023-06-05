العراق… جمع توقيعات نواب "دولة القانون" لتحديد جلسة التصويت على الموازنة العامة

أعلن النائب عن ائتلاف دولة القانون بالبرلمان العراقي، ياسر المالكي، اليوم الإثنين، أنه تم جمع توقيعات نواب الائتلاف لتحديد جلسة التصويت على الموازنة العامة للعام الجاري 2023.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية “واع” عن المالكي تغريدة قال فيها إنه “بعد جهود حثيثة تم جمع تواقيع نواب ائتلاف دولة القانون لتحديد جلسة التصويت على الموازنة العامة لعام 2023 خلال اليومين القادمين”.

يذكر أن اللجنة المالية النيابية بالبرلمان العراقي كانت قد دعت للإسراع بتحديد جلسة التصويت على الموازنة والتصويت عليها من أجل الشروع في الخطط التنموية، وتأهيل البنى التحتية ومواصلة الإصلاح الاقتصادي والتركيز على المشاريع ذات الأولوية، خصوصا الصحة والسكن والخدمات الأساسية، ودعم الاستثمار والقطاع الخاص.

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يشار إلى أن الناطق باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، كان قد نفى في وقت سابق من الشهر الماضي، فرض أي ضرائب جديدة على وقود السيارات في الموازنة.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية “واع”، عن العوادي قوله إنه “لا توجد أي ضرائب جديدة على وقود السيارات في موازنة 2023/، وأن الوقود المقدم للمواطنين سيبقى مدعوما من الحكومة ووزارة النفط وبالأسعار نفسها”.