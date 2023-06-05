سوناك يعتزم إقناع بايدن بدعم ترشيح وزير الدفاع البريطاني لمنصب أمين عام حلف الناتو

أفادت وسائل إعلام بريطانية، بأن رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، سيحاول إقناع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بدعم ترشيح وزير الدفاع البريطاني الحالي، بين والاس، لمنصب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو).

وذكرت صحيفة “تليغراف” البريطانية في تقرير لها يوم أمس الأحد، أن سوناك يعتزم إقناع بايدن بدعم والاس لتولي منصب الأمين العام لحلف الناتو، خلال زيارته المقررة يومي 7 و 8 حزيران/يونيو الجاري.

وبحسب الصحيفة، فإن سوناك طرح بالفعل مسألة تولي والاس منصب الأمين العام لحلف الناتو على هامش اجتماع قمة مجموعة السبع الأخير في مدينة هيروشيما اليابانية.

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وتشير الصحيفة إلى أن والاس يحظى بشعبية كبيرة داخل الحكومة الأمريكية، بسبب دوره المركزي في تشكيل تحالف دولي لدعم أوكرانيا، وزيادة الإنفاق الدفاعي في بريطانيا إلى 2.25% من الناتج المحلي الإجمالي.

واستدركت الصحيفة بقولها، إن ترشيح والاس لتولي منصب الأمين العام لحلف الناتو، قد لا يلقى دعما من جانب فرنسا وألمانيا، بالإضافة إلى أن دولا أخرى قد تدعم رئيسة الوزراء الدنماركية، ميتيه فريدريكسن لتولي هذا المنصب.