مشاهد انطلاق تدريبات أسطول البلطيق الروسي في كالينيغراد … فيديو

أفادت الخدمة الصحفية لأسطول البلطيق، أن تدريبات أسطول البلطيق تستغرق عشرة أيام لحماية الممرات البحرية.

وبحسب البيان: “وفقا لخطة التدريب من 5 يونيو إلى 15 يونيو، تبدأ مناورات عملياتية لمجموعات أسطول البلطيق في بحر البلطيق وفي ميادين التدريب القتالي في منطقة كالينينغراد، تحت قيادة قائد أسطول البلطيق، الأدميرال فلاديمير فوروبيوف”.

وأضاف البيان: “يشارك في المناورات ما يصل إلى 40 سفينة حربية وقوارب وسفن الدعم، بما في ذلك سفن الدوريات والطرادات وسفن الصواريخ الصغيرة وقاذفات الصواريخ والسفن الصغيرة المضادة للغواصات وكاسحات الألغام، بالإضافة إلى القوارب السريعة وسفن الدعم اللوجستي”.

وتابع البيان: “يشارك في المناورات أكثر من 3.5 ألف جندي، وما يصل إلى 25 طائرة هليكوبتر، و 500 قطعة من المعدات العسكرية والخاصة.

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وسيعمل المشاركون في العملية على حماية الاتصالات والقواعد البحرية.

وأفادت الخدمة الصحفية لأسطول البلطيق أن “قوات الأسطول سيعملون على حماية الممرات البحرية والقواعد البحرية والدفاع عنها كجزء من التدريبات العملياتية”.