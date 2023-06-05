نائب الرئيس التركي: الحكومة تركز على الملفات الاقتصادية والأمنية ومكافحة الإرهاب

قال نائب الرئيس التركي، جودت يلماز، اليوم الإثنين، أنه سيعمل تحت قيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، على الملفات الاقتصادية والأمنية ومكافحة الإرهاب، مؤكدا أن الحكومة التركية الجديدة تستهدف وضعها في مصاف الدول المتطورة.

القاهرة- سبوتنيك. جاءت تصريحات يلماز في مؤتمر صحافي، اليوم الإثنين، في أعقاب تسلمه رسميا مهام منصبه الجديد، حيث صرح قائلا “بقيادة الرئيس أردوغان، سنعمل على الملفات الاقتصادية والأمنية وأيضًا مكافحة الإرهاب، هناك أيضا هدف كبير لنا لنكون بين الدول المتطورة والتي لها أهداف التطور، نحن الآن دولة متطورة نستطيع أن نكون من بين أهم الدول في الاقتصاد””.

وأضاف نائب الرئيس التركي إنه “سيتم العمل بشكل مشترك مع الوزراء الآخرين لتحقيق أهداف مواطنينا، وسنعمل وفق مبدأ المشورة الدائمة مع كل الأطراف المعنية وسيتم إجراء محادثات دائمة بين الوزارات الأخرى وسنعمل على اتخاذ العدالة أساسًا في ذلك”.

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وفي وقت سابق، تعهد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم السبت الماضي، بتنفيذ رؤية قرن تركيا خلال ولايته الجديدة.

وقال أردوغان في حفل تنصيبه: “لن نخيب آمال أبناء شعبنا الذي منح ثقته لشخصي ولحزبنا ولتحالفنا وسنواصل مسيرة الإنتاج والخدمات لتركيا”.

وأضاف الرئيس التركي: “لن أمارس سياسة التفرقة بين مواطني شعبي بل سنواصل الإنجازات النوعية، وسأعلن عن الحقائب الوزارية اليوم وسيكون الاجتماع الأول للحكومة هذا الأسبوع”.

أردوغان يؤكد عمله على الاستقرار في تركيا والمنطقة

وتابع أردوغان: “تركيا بحاجة من أي وقت مضى إلى الوحدة والالتحام بين جميع أفراد شعبها كالبنيان المرصوص، لقد انتهت انتخابات 28 مايو/أيار وتجلت الإرادة الوطنية في صناديق الاقتراع وبدأ قرن تركيا وفتح أبواب نهوض بلادنا”.

يذكر أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، كان قد أدى اليمين الدستورية أمام البرلمان، اليوم السبت، ليبدأ رسميا ولاية جديدة للمرة الثالثة على التوالي.