لحظة انهيار جسر "أغاواني سولتنغانج" الضخم وغرقه في المياه… فيديو

وقالت وسائل الإعلام الهندية، إن الجسر غرق أمس الأحد، أمام أعين المواطنين الذين سجلوا لحظة سقوطه وغرقه، حوالي الساعة السادسة بالتوقيت المحلي في منطقة بهاجالبور بولاية بيهار الهندية.