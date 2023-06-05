وزير الدفاع الأوكراني: كييف لن تكون قادرة على استخدام طائرات "إف 16" في الهجوم المضاد

أعلن وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، أن كييف لن تكون قادرة على استخدام مقاتلات “إف 16” خلال الهجوم المضاد الصيفي.

وجاءت تصريحات ريزنيكوف خلال مقابلة خاصة مع تلفزيون NHK الياباني، قال خلالها: “لن تغيّر طائرات “إف 16” الكثير من الأشياء هذا الصيف، وسوف يستغرق الأمر وقتًا لإعداد طيارينا، حيث سينظم شركاؤنا دورات تدريبية للطيارين والمهندسين والفنيين”، معتبرًا أن أوكرانيا ستكون مستعدة لنشر مقاتلات “إف 16” في الخريف أو الشتاء المقبل.

وأضاف ريزنيكوف أن أوكرانيا ستستخدم جميع المعدات الأرضية أثناء الهجوم المضاد.

وأعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية أن كييف بحاجة إلى 48 مقاتلة أمريكية من طراز “إف- 16″ للعودة إلى ما سمته بـ”حدود عام 1991”.

وقالت الوزارة عبر حسابها على “تويتر”: “4 أسراب من طراز إف 16 (48 طائرة) هو بالضبط ما نحتاجه لتحرير بلادنا من “المعتدي”.

أوكرانيا تحدد عدد مقاتلات “إف- 16” اللازمة لاستعادتها “حدود 1991”

وقال رئيس الدبلوماسية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في 22 أيار/ مايو، إنه يأمل في تسريع تسليم الطائرات المقاتلة إلى أوكرانيا.

وقال بوريل في اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل: “إنها لفكرة جيدة أن مجموعة “السبع” قررت تمهيد الطريق لتزويد أوكرانيا بالمقاتلات التي تحتاجها. وأعتقد أن تدريب الطيارين قد بدأ بالفعل، آمل أن نتمكن في المستقبل القريب من توفير مثل هذه الأسلحة إلى أوكرانيا”.

وخلال قمة مجموعة السبع في هيروشيما، أوضح الرئيس الأمريكي جو بايدن خطط فلاديمير زيلينسكي لتدريب الطيارين الأوكرانيين على قيادة طائرات إف -16.